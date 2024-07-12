В США назвали эффект от оговорки Байдена о Путине на речь про усиление НАТО

WSJ: оговорка Байдена о Путине привлекла людей больше, чем речь на саммите НАТО

Оговорка президента США Джо Байдена о Владимире Путине привлекла внимание людей и общественности больше, чем содержание его речи в ходе саммита НАТО в Вашингтоне. Об этом со ссылкой на источник в Белом доме сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

«Один бывший чиновник администрации сказал, что получил больше сообщений о промахе Байдена, когда он представил (...) Владимира Зеленского как Путина (...), чем обо всем, что он сказал на сцене», — говорится в публикации.

В ходе речи на саммите НАТО Байден оговорился и назвал Владимира Путина президентом Украины, передав ему слово. «А теперь я хотел бы передать слово президенту Украины, в котором столько же мужества, сколько решимости. Дамы и господа, президент Путин», — сказал глава Белого дома. Вскоре Байден понял свою ошибку и заверил публику, что он намерен «победить президента Путина».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Байдена пророссийским кандидатом из-за оговорки. Она пошутила, что это доказательство того, что американским лидером управляет «рука Кремля».