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12:31, 12 июля 2024Мир

В США назвали эффект от оговорки Байдена о Путине на речь про усиление НАТО

WSJ: оговорка Байдена о Путине привлекла людей больше, чем речь на саммите НАТО

Фото: Yves Herman / Reuters

Оговорка президента США Джо Байдена о Владимире Путине привлекла внимание людей и общественности больше, чем содержание его речи в ходе саммита НАТО в Вашингтоне. Об этом со ссылкой на источник в Белом доме сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

«Один бывший чиновник администрации сказал, что получил больше сообщений о промахе Байдена, когда он представил (...) Владимира Зеленского как Путина (...), чем обо всем, что он сказал на сцене», — говорится в публикации.

В ходе речи на саммите НАТО Байден оговорился и назвал Владимира Путина президентом Украины, передав ему слово. «А теперь я хотел бы передать слово президенту Украины, в котором столько же мужества, сколько решимости. Дамы и господа, президент Путин», — сказал глава Белого дома. Вскоре Байден понял свою ошибку и заверил публику, что он намерен «победить президента Путина».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Байдена пророссийским кандидатом из-за оговорки. Она пошутила, что это доказательство того, что американским лидером управляет «рука Кремля».

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      Дмитрий Сотак
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