В США предупредили об угрозе миру из-за конфликта на Украине

Кеннеди-младший: эскалация конфликта на Украине может привести к ядерным ударам

Эскалация конфликта на Украине может привести к полномасштабному обмену ядерными ударами. Об этом предупредил кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший в своем аккаунте в социальной сети X.

По его словам, ответственность за такой исход будет отчасти нести Вашингтон, поскольку он снабжает Киев оружием. Политик раскритиковал американскую администрацию, назвав ее действия безумием.

Ранее стало известно о переговорах министра обороны России Андрея Белоусова и шефа Пентагона Ллойда Остина. Они созвонились во второй раз за три недели, обсудив «предотвращение угроз безопасности и снижение риска возможной эскалации».