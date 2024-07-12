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22:32, 12 июля 2024Мир

В США предупредили об угрозе миру из-за конфликта на Украине

Кеннеди-младший: эскалация конфликта на Украине может привести к ядерным ударам

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Эскалация конфликта на Украине может привести к полномасштабному обмену ядерными ударами. Об этом предупредил кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший в своем аккаунте в социальной сети X.

По его словам, ответственность за такой исход будет отчасти нести Вашингтон, поскольку он снабжает Киев оружием. Политик раскритиковал американскую администрацию, назвав ее действия безумием.

Ранее стало известно о переговорах министра обороны России Андрея Белоусова и шефа Пентагона Ллойда Остина. Они созвонились во второй раз за три недели, обсудив «предотвращение угроз безопасности и снижение риска возможной эскалации».

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      Марина Совина
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