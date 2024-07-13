Бельгийцы захотели перенести матч с Израилем за границу

Бельгийцы захотели перенести матч Лиги Наций УЕФА с Израилем за границу

Бельгийские власти захотели перенести матч Лиги наций УЕФА со сборной Израиля за границу. Об этом сообщает Het Laatste Nieuws.

По информации источника, мэрия Брюсселя заявила, что не может принять встречу, которая должна состояться 6 сентября, из-за возможных протестов и угрозы безопасности для болельщиков, команд и жителей города. Отмечается, что аналогичное решение приняли в Левене, Брюгге, Антверпене и Льеже. В данный момент Королевский бельгийский футбольный союз (KBVB) обсуждает с УЕФА альтернативные варианты.

В декабре 2023 года президент Российского футбольно союза (РФС) Александр Дюков раскрыл ответ чиновников ФИФА и УЕФА на вопрос об отсутствии санкций к сборной Израиля. Он заявил, что в ФИФА и УЕФА развели руками в ответ на вопрос о стране.

Сборные России были отстранены от международных турниров после начала СВО на Украине. Израильские команды продолжают выступление в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА, несмотря на проведение военной операции в Палестине.