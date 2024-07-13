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19:56, 13 июля 2024Бывший СССР

Лукашенко высказался о вражде Белоруссии и Украины

Президент Лукашенко: Белоруссия не враг Украине, нужен диалог

Фото: Владимир Гердо /ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы не враги для украинцев. Его слова приводит Telegram-канал госагентства БелТА.

«Как бы они на нас косо ни смотрели, как бы они нас ни костыляли. Ну чуть ли не врагами называют. Мы никакие не враги для украинцев. Я уже много раз говорил. Это наши люди. Такие же люди, как мы, как русские, россияне. Нам надо побыстрее договариваться», — заявил белорусский лидер.

Также по словам Лукашенко недавние события на украинско-белорусской границе показали, что «оказывается, можно договориться». «Но главное, надо разговаривать. Если нет диалога, разговора — это будет эскалация», — указал он.

13 июля белорусский лидер прибыл в граничащий с Украиной район республики. Он приехал к южной границе Белоруссии. Он сообщил о ликвидации напряженности на границе с Украиной.

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      Екатерина Подвигина
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