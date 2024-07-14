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13:55, 14 июля 2024Спорт

Акинфеев раскрыл первое желание после окончания карьеры

Акинфеев заявил, что после окончания карьеры сразу уедет на рыбалку на месяц

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев раскрыл первое желание, которое он хотел бы осуществить после окончания футбольной карьеры. Его слова приводит ТАСС.

Футболист отметил, что сразу уедет на месяц на рыбалку. «И ни с кем не буду разговаривать. Буду ловить рыбу», — заявил вратарь.

Акинфеев также высказался по поводу сроков окончания карьеры. «Время покажет, как говорится, и каких-то тайн я не делаю. Насколько здоровье позволит, настолько я буду играть», — заявил голкипер.

24 мая стало известно, что 38-летний Акинфеев подписал новый контракт с ЦСКА на два года. Он выступает за московский клуб на протяжении всей карьеры. Вместе с армейцами вратарь шесть раз стал чемпионом России, а также завоевывал Кубок УЕФА.

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      Алексей Гусев
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