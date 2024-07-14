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19:51, 14 июля 2024Мир

В США предположили победу Трампа на выборах из-за покушения

The Telegraph: после покушения Трамп, скорее всего, победит на выборах
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Gene J. Puskar / AP

Американское издание The Telegraph полагает, что Дональд Трамп, скорее всего, победит на предстоящих президентских выборах в США. Об этом в воскресенье, 14 июля, в своем Telegram-канале сообщает издание RT.

Согласно опросам, у Трампа высокие шансы на победу. Сторонники экс-президента и кандидата заявляют, что попытка расправы стала последним сражением в его войне за спасение страны. The Telegraph полагает, что эта риторика будет доминирующей в ходе предвыборной кампании.

Ранее известный советский и российский телеведущий и журналист Владимир Познер оценил покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа словами «это ему поможет».

Стрелок открыл огонь по Дональду Трампу во время его встречи с избирателями в Пенсильвании. После выстрела у политика было окровавлено ухо. На кадрах трансляции видно, как бывший американский лидер прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол. Трампа прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали.

Раненому Трампу оказали медицинскую помощь. Уже в тот же день врачи выписали политика из больницы.

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      Владимир Седов
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