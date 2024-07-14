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05:53, 14 июля 2024Мир

Экс-аналитик Пентагона прокомментировала покушение на Трампа

Экс-аналитик Пентагона: покушение на Трампа стало тревожным сигналом
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа на митинге в штате Пенсильвания — это «тревожный сигнал», который говорят о том, насколько противники политика обеспокоены предстоящими выборами в США. Об этом заявила бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски в беседе с РИА Новости.

О покушении на Трампа стало известно вечером 13 июля. После стрельбы экс-глава Соединенных Штатов прервал речь и схватился за окровавленное ухо, после чего лег на пол. Политика прикрыли телохранители, после чего экстренно эвакуировали его.

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с пострадавшим Дональдом Трампом.

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      Юлия Мискевич
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