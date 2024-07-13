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05:38, 14 июля 2024Мир

Байден поговорил с Трампом

Белый дом: Байден провел телефонный разговор с Трампом

Фото: Brian Snyder/Reuters

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, пережившим покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Об этом сообщили в Белом доме, передает ТАСС.

Подробности разговора не приводятся. Также Байден созвонился с губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и Бобом Дэндойем, мэром города Батлер, где произошло покушение на бывшего президента.

Ранее Байден заявил, что пока не может назвать стрельбу в Трампа покушением на него. Хозяин Белого дома отметил, что произошедшее должно быть тщательно расследовано.

Как подсчитал новостной портал Daily Caller, первая реакция Байдена на стрельбу в Трампа последовала только через полтора часа после произошедшего.

В Трампа стреляли во время выступления на предвыборном митинге в Батлере (штат Пенсильвания). Сам политик получил ранение уха, с митинга его сразу отвезли в медицинское учреждение. Стрелок был убит сотрудниками Секретной службы.

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      Марина Совина
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