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07:04, 14 июля 2024Мир

В ФБР прокомментировали покушение на Трампа

ФБР: стрельба на митинге Трампа рассматривается как покушение на него
СюжетПокушение на Дональда Трампа
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Стрельба на митинге экс-главы США Дональда Трампа в Пенсильвании рассматривается как покушение на него. Об этом сообщили в ФБР, передает РИА Новости.

Отмечается, что компетентные органы еще не знают мотивов стрелявшего.

О покушении на Трампа стало известно вечером 13 июля. После стрельбы экс-глава Соединенных Штатов прервал речь и схватился за окровавленное ухо, после чего лег на пол. Политика прикрыли телохранители, после чего экстренно эвакуировали его.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил покушение на кандидата в президенты.

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      Юлия Мискевич
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