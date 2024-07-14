В ФБР прокомментировали покушение на Трампа

ФБР: стрельба на митинге Трампа рассматривается как покушение на него

Стрельба на митинге экс-главы США Дональда Трампа в Пенсильвании рассматривается как покушение на него. Об этом сообщили в ФБР, передает РИА Новости.

Отмечается, что компетентные органы еще не знают мотивов стрелявшего.

О покушении на Трампа стало известно вечером 13 июля. После стрельбы экс-глава Соединенных Штатов прервал речь и схватился за окровавленное ухо, после чего лег на пол. Политика прикрыли телохранители, после чего экстренно эвакуировали его.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил покушение на кандидата в президенты.