Госсекретарь США Блинкен осудил покушение на Трампа

Государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил покушение на кандидата в президенты страны Дональда Трампа. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Я потрясен и опечален стрельбой на митинге бывшего президента Трампа и благодарен за то, что он в безопасности. Как и говорил президент Байден, в Америке нет места политическому насилию, и мы все должны осудить его», — написал Блинкен.

В Трампа стреляли во время выступления на предвыборном митинге в Батлере (штат Пенсильвания). Сам политик получил ранение уха, с митинга его сразу отвезли в медицинское учреждение. Стрелок был убит сотрудниками Секретной службы.

Действующий президент США Джо Байден заявил, что пока не может назвать стрельбу в Трампа покушением на него. Хозяин Белого дома отметил, что произошедшее должно быть тщательно расследовано.

Как подсчитал новостной портал Daily Caller, первая реакция Байдена на стрельбу в Трампа последовала только через полтора часа после произошедшего.

