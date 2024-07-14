ФБР заявило об отсутствии информации о подготовке покушения на Трампа

ФБР: заблаговременной информации о покушении на Трампа не было

Заблаговременной информации о подготовке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа не было. Об этом сообщил сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) Кевин Роджек, его слова приводит ТАСС.

«Что касается ФБР, то мы не получали какой-либо конкретной информации об угрозе в связи с этим мероприятием», — сказал Роджек.

В Трампа стреляли во время выступления на предвыборном митинге в Батлере (штат Пенсильвания). Сам политик получил ранение уха, с митинга его сразу отвезли в медицинское учреждение. Стрелок был нейтрализован сотрудниками Секретной службы.

Действующий президент США Джо Байден заявил, что пока не может назвать стрельбу в Трампа покушением на него. Хозяин Белого дома отметил, что произошедшее должно быть тщательно расследовано.

Как подсчитал новостной портал Daily Caller, первая реакция Байдена на стрельбу в Трампа последовала только через полтора часа после произошедшего.

