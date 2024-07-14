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14:28, 14 июля 2024Мир

Направление полета пули в Трампа показали на видео

Журналист Люк Уинс воссоздал полет пули в Трампа с использованием 3D-графики

Журналист Люк Уинс показал на видео полет пули в бывшего президента США Дональда Трампа. Соответствующие кадры приводит Telegram-канал RT.

Репортер воссоздал ее направление с использованием 3D-графики. Отмечается, что крыша, с которой произошла атака, находилась в 137 метрах от места выступления политика.

Ранее сообщалось, что фотограф газеты The New York Times Даг Миллс показал снимки летящей в миллиметрах от головы Трампа пули стрелка при попытке покушения на его жизнь в ходе встречи со сторонниками в городе в Батлере, штат Пенсильвания.

О стрельбе на митинге стало известно 13 июля. Нападение произошло, когда Трамп говорил о своем сопернике Джо Байдене. Во время речи бывший американский лидер схватился за ухо, после чего лег на пол, и его прикрыли агенты Секретной службы. Затем политика экстренно эвакуировали.

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      Мария Винар
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