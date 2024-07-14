Песков рассказал о рассекреченных архивах о переговорах России с НАТО

Песков рассказал о чтении записей бесед Ельцина и Клинтона о НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что читал рассекреченные архивы о переговорах в 1990-е годы российского руководства с НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал журналиста Павла Зарубина..

«Да, я читал, действительно читал. И я даже читал еще записи бесед, о которых давно, лет 6 или 7 назад, говорил Путин — что нам обещали, о чем шла речь и что получилось в итоге», — ответил Песков в интервью с Зарубиным. Он добавил, что лидеры стран тогда, вероятно, «носили розовые очки», но сейчас занимают более трезвую позицию.

Ранее Песков в интервью на телеканале «Россия 1» заявил, что Россия и США находятся в состоянии глубокой конфронтации, выхода из которого не видно.

Архив национальной безопасности США рассекретил новую порцию документов о переговорах президента РФ Бориса Ельцина и президента США Билла Клинтона. В частности, Клинтон гарантировал Ельцину отсутствие угроз России со стороны НАТО.