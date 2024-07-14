Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Шинник
0:0
1-й тайм
live
Ротор
Россия — Мелбет Первая лига|1-й тур
Урал
0:0
1-й тайм
live
Сочи
Россия — Мелбет Первая лига|1-й тур
Торпедо М
Сегодня
18:30 (Мск)
СКА-Хабаровск
Россия — Мелбет Первая лига|1-й тур
Испания
Сегодня
22:00 (Мск)
Англия
ЧЕ-2024 — финальный раунд|Финал
Аргентина
Завтра
03:00 (Мск)
Колумбия
Кубок Америки — 2024|Финал
14:48, 14 июля 2024Спорт

Плющенко заявил о решении Трусовой возобновить карьеру

Евгений Плющенко заявил о решении Александры Трусовой возобновить карьеру

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что российская фигуристка Александра Трусова приняла решение возобновить профессиональную карьеру. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, сейчас спортсменка тренируется каждый день. «Это большая сенсация. Я доказал, что это возможно. Надеюсь, что и мой спортсмен докажет», — заявил Плющенко.

4 июля сообщалось, что Трусова захотела выступить на контрольных прокатах сборной России. Уточнялось, что окончательное решение о ее участии будет принято Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР) позднее.

Серебряный призер Олимпиады Трусова не выступала на соревнованиях с ноября 2022 года. 17 июня стало известно о ее помолвке с российским фигуристом Макаром Игнатовым.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      В МИД России прокомментировали покушение на Трампа

      Песков заявил о желании Киева и Запада изолировать Россию

      «Искандер» уничтожил произведенный в Германии украинский ЗРК IRIS-T

      Бывший работник детского магазина украл десятки кукол на 250 тысяч рублей

      В российском городе прохожий спас девушку от насильника

      Блиновская погасила часть долга перед налоговой

      Влияние покушения на Трампа на президентскую гонку оценили

      СК предъявил обвинение выбросившей чемодан с телом сына россиянке

      В России спрогнозировали влияние покушения на Трампа на итог президентских выборов в США

      В покушении на Трампа нашли пять странностей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше