Плющенко заявил о решении Трусовой возобновить карьеру

Евгений Плющенко заявил о решении Александры Трусовой возобновить карьеру

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что российская фигуристка Александра Трусова приняла решение возобновить профессиональную карьеру. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, сейчас спортсменка тренируется каждый день. «Это большая сенсация. Я доказал, что это возможно. Надеюсь, что и мой спортсмен докажет», — заявил Плющенко.

4 июля сообщалось, что Трусова захотела выступить на контрольных прокатах сборной России. Уточнялось, что окончательное решение о ее участии будет принято Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР) позднее.

Серебряный призер Олимпиады Трусова не выступала на соревнованиях с ноября 2022 года. 17 июня стало известно о ее помолвке с российским фигуристом Макаром Игнатовым.