Блогер Хинкл: Трамп неугоден американским влиятельным кругам из-за Украины

Известный американский блогер Джексон Хинкл связал покушение экс-президента США Дональда Трампа с «отмыванием» денег на Украине. Соответствующий комментарий приводит РИА Новости.

По его мнению, Трамп неугоден американским влиятельным кругам из-за позиции по Украине. «Он единственный кандидат, четко заявляющий о том, что он выступает за прекращение финансовой и технической поддержки Украины, а также за мирные переговоры с Россией», — сообщил блогер.

Хинкл заявил, что если Трамп одержит победу на президентских выборах США, то «отмывание» денег, которое проходит под видом помощи Украине, прекратится. «Речь идет о триллионах долларов. В этих махинациях замешаны и крупнейшие банки, и строительные фирмы, и, конечно же, военно-промышленный комплекс», — прокомментировал собеседник агентства.

О стрельбе на митинге Дональда Трампа стало известно 13 июля. Нападение произошло, когда политик говорил о своем сопернике Джо Байдене. Стрелка ликвидировали. Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс.