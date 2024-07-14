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15:15, 14 июля 2024Силовые структуры

СК предъявил обвинение выбросившей чемодан с телом сына россиянке

В Перми россиянке, выбросившей чемодан с убитым сыном, предъявили обвинение

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Перми следователи предъявили обвинение в расправе над девятилетним сыном 34-летней местной жительнице. Об этом в воскресенье, 14 июля, в своем Telegram-канале сообщает следственный комитет России (СКР).

Следователи установили, что в ночь на 12 июля россиянка напала на ребенка и удушила его в собственной квартире, после чего нанесла ему колото-резанные раны. Затем она спрятала не подававшего признаки жизни мальчика в чемодан, который оставила возле мусорного контейнера.

Как только местные жители обнаружили в чемодане страшную находку, силовики начали розыск подозреваемой. Выяснилось, что женщина попала на записи городских камер наблюдения. Удалось рассмотреть, как она идет с чемоданом по ночному городу.

Расправе предшествовал развод обвиняемой с отцом мальчика, работавшим в МВД несколько лет назад, затем женщина начала встречаться с другим мужчиной. Родственница подозреваемой утверждала, что проблем с сыном у обвиняемой не было, у ребенка «всегда было все самое лучшее». При этом она поделилась, что мать мальчика в последнее время нуждалась в деньгах.

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      Владимир Седов
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