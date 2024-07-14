Стрельба на митинге Трампа расследуется как покушение на убийство

AP: стрельба на митинге Трампа расследуется как покушение на убийств

Американские правоохранительные органы расследуют стрельбу на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа как покушение на убийство. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

«Сотрудники правоохранительных органов заявляют, что стрельба расследуется как покушение на жизнь экс-президента», — пишет агентство.

Другие подробности не приводятся.

Во время выступления политика началась стрельба, Трамп упал под трибуну, его накрыли агенты Секретной службы. Кандидат в президенты США выжил, он получил ранение головы, агенты Секретной службы эвакуировали окровавленного Трампа с места происшествия. По предварительным данным, предполагаемый нападавший был ликвидирован.

Секретная служба Соединенных Штатов начала расследование покушения на бывшего главу Белого дома.

