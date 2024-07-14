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12:55, 14 июля 2024Мир

Эксперт рассказал о шансах Трампа на победу после покушения

Эксперт Дэниел Ковалик: покушение на Трампа выигрышно для него
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Evan Vucci / AP

Юрист и преподаватель Питтсбургского университета Дэниел Ковалик предположил, что покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа повышает шансы на его победу в предвыборной гонке против действующего президента Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал эксперт, Трамп выйдет из выигрышной для него ситуации сильным и неотступным, в то время как американский лидер Джо Байден покажется слабым и хрупким. Он добавил, что фотография, где кандидат в президенты от республиканцев поднимает кулак после выстрела, может превратиться в предвыборный плакат.

Ранее американист и эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов заявил, что покушение на Дональда Трампа многократно усилит его образ мученика и жертвы, до этого созданный уголовными делами против него. Он считает, что это повлияет на независимых избирателей, за которых идет борьба.

О стрельбе на предвыборном митинге Трампа сообщалось 13 июля. Во время своего выступления бывший американский лидер схватился за ухо, после чего лег на пол, и его прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали.

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