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11:21, 14 июля 2024Мир

В Финляндии сообщили об успехах в расследование дела о повреждении газопровода

Финны сообщили о продвижениях в деле о повреждении газопровода Balticconnector

Фото: Reuters

В Финляндии сообщили об успехах в расследование дела о повреждении газопровода Balticconnector. Об этом в воскресенье, 14 июля, со ссылкой на старшего следователя Центральной криминальной полиции Финляндии Ристо Лохи сообщает STT.

По словам старшего следователя, расследование по делу о причинении ущерба в особо крупном разере продвинулись, в рамках него финские силовики активно сотрудничают с китайской стороной. Сообщить больше подробностей господин Лохи отказался, пообещав, что следствию будет, что рассказать, когда наступит осень.

Газопровод Balticconnector проходит по дну Балтийского моря от финского Инкоо до эстонского Палдиски, его длинна составляет около 80 километров, мощность — до 2,6 миллиарда кубометров в год. Давление в трубе резко упало в ночь на 8 октября 2023 года, после чего клапаны трубопровода перекрыли.

Позже в качестве основной версии ЧП был назван якорь китайского судна.

22 апреля газопровод Balticconnector вновь заработал после ремонта.

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      Владимир Седов
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