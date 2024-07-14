Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:38, 14 июля 2024Россия

В Кремле отвергли вероятность звонка Путина Трампу

Песков: президент РФ не планирует звонить Трампу
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что президент РФ Владимир Путин не планирует звонить Дональду Трампу. Об этом сообщает ТАСС.

«Насколько я знаю, нет, таких планов нет», — ответил пресс-секретарь на вопрос журналистов, планирует ли Путин звонить Трампу, пережившему покушение.

Ранее Песков заявил, что Россия решительно осуждает любые проявления насилия в ходе политической борьбы. Он также отметил, что в Кремле не считают покушение на кандидата в президенты Дональда Трампа организованным действующими властями США.

Экс-президент и кандидат в президенты США пережил покушение во время предвыборного митинга в городе Батлере, штат Пенсильвания. На кадрах трансляции было видно, как бывший американский лидер прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол. Трампа прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали.

Что думаешь? Оцени!
      Леонид Немов
      Обсудить
      Последние новости

      «Такому насилию нет оправданий». Как мир отреагировал на покушение на Трампа и почему произошедшее сочли традицией?

      Глава отдела МВД скрыл участие подчиненного в драке и лишился должности

      В Белоруссии во время грозы погибли два человека

      Направление полета пули в Трампа показали на видео

      Названа ошибка охраны Трампа

      Демократы перестали искать замену Байдену на выборах после покушения на Трампа

      Лавров пообещал поднять в ООН вопрос о списке погибших в Буче

      Внук Кеннеди обругал спецслужбы за поведение во время покушения на Трампа

      Российские военные ударили по эшелону и технике ВСУ на станции разгрузки

      Акинфеев раскрыл первое желание после окончания карьеры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше