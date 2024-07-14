В Кремле отвергли вероятность звонка Путина Трампу

Песков: президент РФ не планирует звонить Трампу

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что президент РФ Владимир Путин не планирует звонить Дональду Трампу. Об этом сообщает ТАСС.

«Насколько я знаю, нет, таких планов нет», — ответил пресс-секретарь на вопрос журналистов, планирует ли Путин звонить Трампу, пережившему покушение.

Ранее Песков заявил, что Россия решительно осуждает любые проявления насилия в ходе политической борьбы. Он также отметил, что в Кремле не считают покушение на кандидата в президенты Дональда Трампа организованным действующими властями США.

Экс-президент и кандидат в президенты США пережил покушение во время предвыборного митинга в городе Батлере, штат Пенсильвания. На кадрах трансляции было видно, как бывший американский лидер прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол. Трампа прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали.