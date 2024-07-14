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17:55, 14 июля 2024Мир

В машине стрелявшего в Трампа мужчины нашли взрывные устройства

WSJ: полиция нашла в машине стрелявшего в Трампа мужчины взрывные устройства
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Aaron Josefczyk / Reuters

Полиция нашла взрывные устройства в машине мужчины, который стрелял в бывшего американского лидера Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По словам очевидцев, автомобиль 20-летнего Томаса Мэтью Крукса был припаркован недалеко от места проведения мероприятия. Мужчина вел стрельбу с крыши производственного предприятия, расположенного в 100 метрах от сцены, где выступал Трамп.

Крукс был ликвидирован снайпером Секретной службы, рядом с его телом была обнаружена винтовка AR-15.

О покушении на Трампа стало известно вечером 13 июля. Стрельба началась, когда кандидат говорил о своем сопернике Джо Байдене — бывший американский лидер прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол, его прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали.

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      Мария Винар
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