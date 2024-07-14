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08:39, 14 июля 2024Россия

В МЧС назвали количество погибших на водоемах за прошедшие сутки

МЧС: в России на водоемах за сутки погибли 36 человек

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

За сутки на водоемах в России погибли 36 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ, пишет ТАСС.

«Всего 45 происшествий зарегистрировано на водных объектах за прошедшие сутки, что на 13 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 18-летнего юношу, который пытался переплыть Городской пруд, сбил катер. Как отмечалось, инцидент произошел вечером 9 июля. Россиянин решил доплыть от парка УрГУПС до Юмашева. Прохожие помогли парню выбраться из водоема и оказали первую помощь.

В июне в Великом Новгороде пять студентов из Индии решили искупаться в реке Волхов, четверым их них выжить не удалось. Как уточнялось, студенты — три парня и две девушки — из Индии решили искупаться после жаркого дня.

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      Марина Совина
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