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19:47, 14 июля 2024Спорт

Врач рассказал о влиянии ходьбы по лестнице на организм

Фото: Senthilkumar Gopal / Unsplash

Врач-кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин рассказал о влиянии ходьбы по лестнице на организм. Его слова приводит Пятый канал.

Кондрахин заявил, что ходьба тренирует сердечно-сосудистую систему и мышцы. Во время физической активности хорошо перекачивается кровь. По мнению врача, ходьба по лестнице загружает организм, так как человек переносит собственный вес, поэтому медик посоветовал выбирать вместо лифта лестницу.

Кроме того, врач рекомендовал устраивать прогулки от рабочего места до метро. Кондрахин посчитал, что это также положительно сказывается на здоровье, так как снижает уровень стресса.

Ранее врач-кардиолог Герман Гандельман назвал простое упражнение для профилактики диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы. По его словам, это регулярная ходьба по лестнице, которая приводит к расширению сосудов и улучшению кровообращения сердца, мозга и мышц.

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      Анастасия Борисова
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