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10:12, 14 июля 2024Бывший СССР

Зеленский высказался о покушении на Трампа

Зеленский о покушении на Трампа: такому насилию нет оправданий
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о покушении на экс-президента Соединенных Штатов и кандидата на предстоящих выборах Дональда Трампа. Произошедшее он осудил в соцсети Х (ранее Twitter).

Украинский лидер заявил, что «такому насилию нет оправданий и не должно быть места где-либо в мире».

Политик отметил, что был шокирован данным событием, и пожелал США стать сильнее, а Трампу — скорейшего выздоровления.

О покушении на Трампа стало известно вечером 13 июля. Стрельба началась, когда он говорил о своем сопернике — действующем американском лидере Джо Байдене. Политик прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол, и его прикрыли агенты Секретной службы, а затем эвакуировали.

ФБР установило, что стрельбу на митинге 20-летний Томас Мэтью Крукс Известно, что он жил в пригороде Питтсбурга Бетел-Парк и был республиканцем

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      Варвара Кошечкина
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