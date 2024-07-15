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13:40, 15 июля 2024Спорт

Бывший тренер сборной России прокомментировал победу Испании на Евро-2024

Тренер Игнатьев назвал феерической игру сборной Испании в финале Евро-2024

Фото: Lee Smith / Reuters

Испания заслуженно победила в финале Евро-2024, считает бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев. В разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал финальную встречу чемпионата.

«Феерическая игра. Игра, которая заставляет задуматься, по какому пути следует идти, и он самый верный. Испанцы на протяжении всего чемпионата показывали игру, которая и смотрибельна, и приносит результат, и в то же время дает возможность посмотреть, за счет чего эта команда стала чемпионом Европы», — сказал он.

Испанская команда по праву в четвертый раз будет носить звание чемпиона, потому что в ней есть все то отражение испанского чемпионата, начиная с детско-юношеского футбола, кончая главной командой страны. Эта вертикаль дает возможность готовить мастеров очень высокого уровня с хорошей и индивидуальной техникой и возможностями добиваться не только результата, но и привлекать болельщиков

Борис Игнатьевбывший тренер сборной России по футболу

Также тренер высказался и об игре команды Англии, которая уступила испанцам.

«Надо отметить и команду Англии, которая показала игру, в особенности на последней стадии, которая заслуживает и внимания, и серьезного отношения. Думаю, что эта игра не есть плод каких-то случайных моментов. Английский чемпионат выталкивает этих больших мастеров, которые в начале чемпионата не могли показывать свой уровень в силу определенной усталости, накопившейся во время большого количества игр чемпионата Английской Премьер-лиги», — заключил он.

14 июля во время финального матча Евро-2024 Испания обыграла сборную Англии на «Олимпиаштадионе» в Берлине. Встреча закончилась в основное время со счетом 2:1. Первый мяч на 47-й минуте забил испанский полузащитник Нико Уильямс. На 73-й минуте счет сравнял англичанин Коул Палмер. На 86-й минуте гол забил испанец Микель Ойарсабаль.

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      Мария Сметанина
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