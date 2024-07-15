Фотоловушка сняла любопытного соболя в российском заповеднике

В Саяно-Шушенском заповеднике, расположенном на юге Красноярского края, фотоловушка сняла любопытного соболя. Соответствующее видео публикует местный портал «Енисей».

Известно, что данные звери ведут подвижный образ жизни, поэтому их не так просто увидеть. На размещенных кадрах видно, что маленький хищник замирает перед камерой на несколько секунд. Он с любопытством обнюхал камень, а затем резво побежал дальше по лесу. На охраняемой территории численность соболей стабильна и составляет около 1400 особей.

В июне в российском регионе фотоловушка сняла чесавшегося о дерево медведя. Животное выбрало для этого самое тонкое дерево. Медведь почесал не только спину, но и живот. Кроме того, ему удалось почистить зубы и погрызть кору.

