Раскрыта неизвестная часть истории человечества

Science: неандертальцы и люди многократно смешивались

Международная команда генетиков и экспертов по искусственному интеллекту раскрыли ранее неизвестную часть истории неандертальцев и людей современного анатомического типа. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Специалисты составили карту потока генов между разными группами гомининов за последние четверть миллиона лет, использовав данные о геномах 2000 ныне живущих людей, а также трех неандертальцев и одного денисовца. Оказалось, что на протяжении большей части человеческой истории имело место многократное смешение современных людей и неандертальцев.

Для анализа использовался генетический инструмент IBDmix, который применяет методы машинного обучения для расшифровки генома. Этот метод позволил выявить три волны контактов между современными людьми и неандертальцами: около 200-250 тысяч лет назад, 100-120 тысяч лет назад и 50-60 тысяч лет назад. Ранее считалось, что современные люди расселились из Африки только 50 тысяч лет назад.

Важным открытием было выявление ДНК современных людей в геномах неандертальцев, что помогло увидеть более ранние миграции и взаимодействия, которые ранее не были зафиксированы. Также было установлено, что популяция неандертальцев была даже меньше, чем считалось ранее, и насчитывала около 2400 размножающихся особей.

Исследование также показало, что неандертальцы, скорее всего, не вымерли, а были ассимилированы в популяцию современных людей. Это подтверждает гипотезу антрополога Фреда Смита о «модели ассимиляции», согласно которой последние неандертальцы были включены в человеческие сообщества.