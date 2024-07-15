Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:30, 15 июля 2024Наука и техника

Раскрыта неизвестная часть истории человечества

Science: неандертальцы и люди многократно смешивались

Фото: Jochen Tack / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Международная команда генетиков и экспертов по искусственному интеллекту раскрыли ранее неизвестную часть истории неандертальцев и людей современного анатомического типа. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Специалисты составили карту потока генов между разными группами гомининов за последние четверть миллиона лет, использовав данные о геномах 2000 ныне живущих людей, а также трех неандертальцев и одного денисовца. Оказалось, что на протяжении большей части человеческой истории имело место многократное смешение современных людей и неандертальцев.

Для анализа использовался генетический инструмент IBDmix, который применяет методы машинного обучения для расшифровки генома. Этот метод позволил выявить три волны контактов между современными людьми и неандертальцами: около 200-250 тысяч лет назад, 100-120 тысяч лет назад и 50-60 тысяч лет назад. Ранее считалось, что современные люди расселились из Африки только 50 тысяч лет назад.

Важным открытием было выявление ДНК современных людей в геномах неандертальцев, что помогло увидеть более ранние миграции и взаимодействия, которые ранее не были зафиксированы. Также было установлено, что популяция неандертальцев была даже меньше, чем считалось ранее, и насчитывала около 2400 размножающихся особей.

Исследование также показало, что неандертальцы, скорее всего, не вымерли, а были ассимилированы в популяцию современных людей. Это подтверждает гипотезу антрополога Фреда Смита о «модели ассимиляции», согласно которой последние неандертальцы были включены в человеческие сообщества.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Между Анапой и Абрау-Дюрсо возник мощный лесной пожар. Огонь распространяется из-за сильного ветра, людей эвакуируют

      Суд арестовал троих мужчин за стрельбу около российского ночного клуба

      Десятки построек пострадали от мощного пожара на Кубани

      Аргентина выиграла Кубок Америки после травмы Месси в основное время

      Украина выпустила по России десятки беспилотников

      Согдиана подала на развод с третьим мужем

      Российский военный решил провести время с близкими и получил пять лет колонии

      Известную модель засняли в купальнике на отдыхе

      Раскрыт оригинальный способ усилить интенсивность оргазмов

      Лучшим игроком чемпионата Европы признали игрока «Манчестер Сити»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше