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13:11, 15 июля 2024Интернет и СМИ

Информацию о закрытии двух отделений в российской больнице опровергли

Минздрав опроверг информацию о закрытии двух отделений в Чайковской ЦГБ

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В сообществе «Черный список Чайковский» социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение от анонимного пользователя о том, что из Чайковской центральной городской больницы (ЦГБ) уволились заведующие отделений хирургии и урологии, а в будущем эти отделения будут закрыты. «[Главврачу чайковской больницы] Кожевникову не нужны хорошие специалисты. Он наплевал на город, деньги возит в Пермь, и поэтому его держат», — написал аноним.

Министерство здравоохранения Пермского края опровергло информацию о закрытии отделений, однако подтвердило, что два врача написали заявление об увольнении по собственному желанию. «Оба сотрудника приняли решение об увольнении по собственному желанию. Заведующий хирургическим отделением Зорин С. А. по личным причинам, заведующий урологическим отделением Хворенков А. А. в связи со сменой места жительства. Закрытие отделений не планируется, отделения работают в обычном режиме», — рассказали в Минздраве.

Информация о том, что в больнице Чайковского закрываются отделения хирургии и урологии, не распространилась в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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