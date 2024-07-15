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16:49, 15 июля 2024Спорт

Моуринью отметил свой вклад в победу сборной Испании на Евро-2024

Моуринью напомнил, что при нем в «Реале» дебютировали два игрока сборной Испании

Фото: Murad Sezer / Reuters

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуринью отметил свой вклад в победу сборной Испании на чемпионате Европы по футболу 2024 года. Соответствующий пост специалист выложил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Португалец опубликовал архивные фотографии с игроками испанской национальной команды Альваро Моратой и Начо. Снимки сделаны в бытность совместной работы специалиста с футболистами в мадридском «Реале». Моуринью напомнил, что именно при нем форвард и защитник дебютировали в основном составе «сливочных».

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Моуринью также поздравил с титулом главного тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте. «Победила лучшая команда», — написал португалец. Начо и Мората в комментариях к посту поблагодарили Моуринью.

Финал чемпионата Европы прошел в воскресенье, 14 июля. Сборная Испании одержала победу над Англией со счетом 2:1.

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      Алексей Гусев
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