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10:59, 15 июля 2024Спорт

Названа выделенная правительством сумма на выплаты победителям и призерам Игр БРИКС

Правительство выделит 274,7 миллиона рублей победителям и призерам Игр БРИКС

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Правительство России выделит более 274,7 миллиона рублей на выплаты российским спортсменам, которые стали победителями и призерами Игр БРИКС. Такая сумма названа на сайте кабмина.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Помимо спортсменов, финансовые поощрения получат их тренеры.

Ранее сообщалось, что россиянам, которые выиграют на турнире золотую медаль, предусмотрена выплата в размере 358,4 тысячи рублей. Серебряные призеры получат 179,2 тысячи рублей, а бронзовые — 107,5 тысячи. Если спортсмен завоевал на турнире несколько медалей, он получит выплаты за каждую награду.

Игры БРИКС проходили с 12 по 23 июня в Казани. Сборная России досрочно выиграла медальный зачет. В активе представителей страны 266 золотых, 142 серебряные и 101 бронзовая медаль.

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      Алексей Гусев
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