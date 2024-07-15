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13:49, 15 июля 2024Интернет и СМИ

В Кремле ответили на вопрос о письме нобелевских лауреатов по Украине

Песков: в Кремле не видели письмо нобелевских лауреатов о конфликте на Украине
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Kremlin / Reuters

В Кремле не видели письмо лауреатов Нобелевской премии о ситуации на Украине и палестино-израильском конфликте. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Честно говоря, пока не видели», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, ознакомились ли в Кремле с письмом нобелевских лауреатов.

Ранее лишенная лицензии «Новая газета» опубликовала письмо, в котором лауреаты Нобелевской премии призвали Россию, Украину, палестинскую группировку ХАМАС и Израиль, а также другие воюющие стороны в конфликтах по всему миру к прекращению огня. Адресатами письма также стали ООН, Европарламент, Папа Римский Франциск и другие.

Перед этим испанская газета El País сообщила, что новые мирные переговоры Москвы и Киева могут состояться до конца года. С таким предположением выступили президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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      Евгения Наумова
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