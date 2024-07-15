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19:06, 15 июля 2024Моя страна

Пес случайно принял участие в чемпионате России

В Краснодаре пес случайно принял участие в чемпионате России по легкой атлетике

Кадр: Telegram-канал Baza

В Краснодаре пес случайно принял участие в чемпионате России по легкой атлетике среди юниоров. Соответствующее видео приводит Baza.

Пес появился на стадионе, когда спортсменки совершали забег на 800 метров. Он присоединился к ним и побежал рядом. Однако через несколько секунд он стал отставать и оказался последним в группе.

«Судьи, ловите пса! Собака не выдерживает бешеного темпа девчонок на 800 метров и начинает проигрывать. Пес замыкает эту группу и сходит с дистанции», — прокомментировал автор ролика.

Ранее сообщалось, что пес Кругетс из Нижнего Новгорода, который весил 100 килограммов, похудел вдвое. Уточнялось, что собака не могла ходить из-за лишнего веса.

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      Мария Винар
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