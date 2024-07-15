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12:22, 15 июля 2024Силовые структуры

По делу Горинова заочно осудили еще одного московского экс-депутата

В Москве суд заочно приговорил экс-депутата Котеночкину по статье о фейках

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Мещанский районный суд Москвы заочно приговорил к семи с половиной годам колонии общего режима бывшего депутата Красносельского муниципального округа Елену Котеночкину по делу о «фейках» о Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента ее фактического задержания. Экс-главу округа Красносельский признали виновной по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ») УК РФ.

15 марта 2022 года на заседании депутатов Красносельского муниципального округа парламентарий Алексей Горинов и Котеночкина, по мнению суда, огласили ложные данные о действиях Российской армии. Следователи возбудили уголовное дело. В результате Горинова осудили на семь лет. Позднее Мосгорсуд на месяц уменьшил его срок. Котеночкина покинула Россию.

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