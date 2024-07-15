Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:13, 15 июля 2024Наука и техника

Российский морской дрон оснастят ракетами

РИА Новости: российский морской дрон оснастят ракетами
Стенд KMZ. Архивное фото

Стенд KMZ. Архивное фото. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Тяжелый морской дрон на базе беспилотного катера «Визир» оснастят пусковыми установками легких ракет. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Михаила Даниленко, управляющего директора военно-промышленного холдинга Кингисеппского машзавода, на борту тяжелого многофункционального возвращаемого морского дрона разместят до восьми пусковых установок. Сообщается, что испытания российского безэкипажного катера уже проходят.

«Такой катер может выполнить функцию носителя ракеты с малой поражающей мощностью, которая имеет свою видеокамеру, автономное управление джойстиком с земли», — рассказал Даниленко. При этом скорость ракеты будет небольшой, а сама ракета являться недорогим и простым устройством стоимостью около 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» создал систему видеонаблюдения для подводных дронов. Опытные образцы комплекса, который может использоваться для мониторинга акватории, подводных трубопроводов и объектов буровых платформ, уже прошли испытания.

Что думаешь? Оцени!
      Леонид Немов
      Обсудить
      Последние новости

      Байден допустил оговорки в выступлении о покушении на Трампа. На Западе их назвали вопиющими

      Делегация муфтия Татарстана попала под обстрел ВСУ в зоне СВО

      Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества. Аферисты массово берут на россиян кредиты

      Трамп попросил своего бывшего оппонента выступить на съезде партии

      Российскому углю нашли новые рынки сбыта

      Российский онлайн-ретейлер добавил опцию дозаказа товаров

      Россияне согласились отказаться от высокой зарплаты ради соцпакета

      Мать найденного в чемодане девятилетнего мальчика признала вину в расправе над ним

      Уехавший из России телеведущий назвал себя израильтянином

      «Роснано» досрочно погасило часть долга

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше