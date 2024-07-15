РИА Новости: российский морской дрон оснастят ракетами

Тяжелый морской дрон на базе беспилотного катера «Визир» оснастят пусковыми установками легких ракет. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Михаила Даниленко, управляющего директора военно-промышленного холдинга Кингисеппского машзавода, на борту тяжелого многофункционального возвращаемого морского дрона разместят до восьми пусковых установок. Сообщается, что испытания российского безэкипажного катера уже проходят.

«Такой катер может выполнить функцию носителя ракеты с малой поражающей мощностью, которая имеет свою видеокамеру, автономное управление джойстиком с земли», — рассказал Даниленко. При этом скорость ракеты будет небольшой, а сама ракета являться недорогим и простым устройством стоимостью около 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» создал систему видеонаблюдения для подводных дронов. Опытные образцы комплекса, который может использоваться для мониторинга акватории, подводных трубопроводов и объектов буровых платформ, уже прошли испытания.