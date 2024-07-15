Спасатели перевезли эвакуированных с баз отдыха из-за пожара россиян в безопасное место

Оперштаб: спасатели перевезли эвакуированных с баз отдыха в безопасное место

Спасатели эвакуированных с баз отдыха из-за пожара под Новороссийском людей в безопасное место, в том числе на катерах. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«Пляж хутора Дюрсо был одним из мест эвакуации. Когда возникла угроза распространения огня, часть отдыхающих вывезли туда. И теперь забирают в безопасное место», — отметили в оперштабе.

Рядом с хутором Дюрсо, в сторону которого движется огонь, еще раз обходят базы отдыха, чтобы убедиться в том, что персонал и все отдыхающие точно покинули опасную зону.

14 июля в Краснодарском крае между Анапой и Абрау-Дюрсо возник мощный лесной пожар, огонь распространился на территорию анапского заповедника «Утриш».

В Главном управлении МЧС России по региону сообщили, что пожар распространился три базы отдыха под Новороссийском. С турбаз эвакуировали сотни человек, включая детей.

