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10:42, 15 июля 2024Россия

Украинский дрон сбросил боеприпас на машину с двумя россиянами

Белгородский глава Гладков: дрон ВСУ сбросил боеприпас на авто с россиянами

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу два населенных пункта Белгородской области. В одном из них дрон сбросил боеприпас на машину с двумя россиянами, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, атака на авто произошла в поселке Октябрьский. Оба находившихся в машине мужчины получили ранения. «Бригады скорой доставляют пострадавших в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — сообщил Гладков.

Вторая атака, по сообщению чиновника, произошла в поселке Политотдельский — там дрон сбросил два взрывных устройства, но ни одно из них не взорвалось.

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Как ранее заявлял пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, власти делают все для защиты Белгородской области от ударов ВСУ, однако обеспечение безопасности региона занимает время.

Для создания санитарной зоны, которая могла бы защитить приграничные населенные пункты в российских регионах, Вооруженные силы России проводят наступательную операцию в граничащей с Белгородчиной Харьковской области.

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