В Новосибирске нашли редчайший гриб деликатулу маленькую

Жительница Новосибирска случайно нашла редчайший гриб. Соответствующий материал публикует местный портал «Сиб.фм».

Речь идет о грибе под названием деликатула маленькая, фото которого опубликовала в соцсетях россиянка. Известно, что это вид маленького гриба, который активно развивается во время дождливого периода на гниющей древесине, поваленных деревьях и пнях различных пород. Иногда его можно увидеть на замшелой коре у основания стволов живых деревьев.

Отмечается, что шляпка гриба не превышает 1,5 сантиметра в диаметре, имеет форму медузы или зонта. При этом цвет у деликатулы белый и полупрозрачный.

Ранее в июле российские ученые обнаружили уникальное противораковое свойство у одного гриба.