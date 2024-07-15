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17:55, 15 июля 2024Моя страна

В Новосибирске нашли редчайший гриб

В Новосибирске нашли редчайший гриб деликатулу маленькую

Фото: Mushroom Observer / Wikimedia

Жительница Новосибирска случайно нашла редчайший гриб. Соответствующий материал публикует местный портал «Сиб.фм».

Речь идет о грибе под названием деликатула маленькая, фото которого опубликовала в соцсетях россиянка. Известно, что это вид маленького гриба, который активно развивается во время дождливого периода на гниющей древесине, поваленных деревьях и пнях различных пород. Иногда его можно увидеть на замшелой коре у основания стволов живых деревьев.

Отмечается, что шляпка гриба не превышает 1,5 сантиметра в диаметре, имеет форму медузы или зонта. При этом цвет у деликатулы белый и полупрозрачный.

Ранее в июле российские ученые обнаружили уникальное противораковое свойство у одного гриба.

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      Карина Черных
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