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17:29, 15 июля 2024Наука и техника

В России испытают возвращаемый морской дрон

KMZ испытает возвращаемый морской дрон для разведки и огневой поддержки в июле

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) до конца июля завершит испытания возвращаемого морского дрона на базе безэкипажного катера «Визир». Об этом управляющий директор холдинга Михаил Даниленко сообщил РИА Новости.

«До конца июля мы завершим разработку тяжелого возвращаемого морского дрона на базе безэкипажного "Визира". Это будет дрон многоразового использования. Такая задача поставлена перед холдингом заказчиком для доставки груза в нужный район, для разведки, проведения дежурства и в варианте огневой поддержки», — сказал он.

По словам Даниленко, на российских катерах можно установить видеокамеры, разместить груз или вооружение вместе с гиростабилизированной платформой, которая нужна для точной стрельбы и качественной съемки при волнении воды.

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