В США понадеялись на заключение с Россией нового ДСНВ

ВВС США: Вашингтон надеется на заключение с РФ нового ДСНВ после 2026 года

Вашингтон надеется на заключение с Россией нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после 2026 года. Об этом заявил заместитель начальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции Военно-воздушных сил (ВВС) США Эндрю Гебара, сообщает РИА Новости.

«Есть абсолютная надежда на новое соглашение по ядерному нераспространению», — сказал он.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что предложение США о возможности обсуждения с Россией аналога ДСНВ — бред сумасшедшего, а выдвигающие такое предложение американские политики являются «циничными тварями».

1 марта 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия Москвы в ДСНВ. Он отметил, что для дальнейшего взаимодействия в рамках договора Москве нужно понимать, как именно страны НАТО, обладающие ядерным оружием, будут учитывать свои стратегические арсеналы.