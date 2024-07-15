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18:46, 15 июля 2024Мир

В США понадеялись на заключение с Россией нового ДСНВ

ВВС США: Вашингтон надеется на заключение с РФ нового ДСНВ после 2026 года

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вашингтон надеется на заключение с Россией нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после 2026 года. Об этом заявил заместитель начальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции Военно-воздушных сил (ВВС) США Эндрю Гебара, сообщает РИА Новости.

«Есть абсолютная надежда на новое соглашение по ядерному нераспространению», — сказал он.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что предложение США о возможности обсуждения с Россией аналога ДСНВ — бред сумасшедшего, а выдвигающие такое предложение американские политики являются «циничными тварями».

1 марта 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия Москвы в ДСНВ. Он отметил, что для дальнейшего взаимодействия в рамках договора Москве нужно понимать, как именно страны НАТО, обладающие ядерным оружием, будут учитывать свои стратегические арсеналы.

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      Семен Александров
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