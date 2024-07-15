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07:50, 15 июля 2024Спорт

Загитова показала подборку фото в купальнике

Фото: Telegram-канал Алины Загитовой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в своем Telegram-канале показала подборку фотографий с летнего отдыха в Дубае.

22-летняя спортсменка позировала в черном и зеленом бикини, а также в сером купальнике и бежевых лодочках. «Я скучаю», — подписала пост она. Пользователи восхитились красотой фигуристки и отметили, что она находится в прекрасной форме.

Ранее Загитова показала, как идет подготовка к ее шоу «Хранители времени». По ее словам, раньше никто никогда не делал похожего проекта. Показы пройдут 29 и 31 августа в Казани.

Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она выиграла Олимпиаду в 2018 году, стала чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019-м она приостановила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.

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      Анастасия Борисова
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