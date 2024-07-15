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03:33, 15 июля 2024Из жизни

Женщина использовала сперму бойфренда для очищения лица и разрушила их отношения

Фото: jcomp / Freepik

Женщина из Бразилии рассталась с бойфрендом, недовольным тем, что она использовала его сперму для очищения лица. Об этом она рассказала изданию Need to Know.

27-летняя блогерша, известная под ником Malelly, замораживала сперму партнера и использовала ее для ухода за кожей на протяжении полугода каждое утро. По словам женщины, она давно искала натуральный продукт для очищения лица и смогла оценить все достоинства эякулята.

Однако новый уход Malelly, как рассказывает женщина, заставил ее бойфренда сомневаться в ее чувствах. «Он чувствовал себя скорее поставщиком, чем партнером», — объяснила она. Блогерша рассказала, что сперма действительно улучшила состояние ее кожи, но ее отношения разрушились.

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Сейчас Malelly ищет мужчину, который представлял бы ей эякулят как косметический продукт. Она заявила, что больше не хочет усложнять свою личную жизнь.

Ранее сообщалось, что в США женщина вернулась из магазина и обнаружила на спине сперму. В случившемся она обвинила руководство магазина, которое не вызвало полицию, не приняло никаких мер безопасности и не предупредило других покупателей о возможных домогательствах.

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      Алиса Дмитриева
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