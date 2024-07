Женщина использовала сперму бойфренда для очищения лица и разрушила их отношения

Женщина из Бразилии рассталась с бойфрендом, недовольным тем, что она использовала его сперму для очищения лица. Об этом она рассказала изданию Need to Know.

27-летняя блогерша, известная под ником Malelly, замораживала сперму партнера и использовала ее для ухода за кожей на протяжении полугода каждое утро. По словам женщины, она давно искала натуральный продукт для очищения лица и смогла оценить все достоинства эякулята.

Однако новый уход Malelly, как рассказывает женщина, заставил ее бойфренда сомневаться в ее чувствах. «Он чувствовал себя скорее поставщиком, чем партнером», — объяснила она. Блогерша рассказала, что сперма действительно улучшила состояние ее кожи, но ее отношения разрушились.

Сейчас Malelly ищет мужчину, который представлял бы ей эякулят как косметический продукт. Она заявила, что больше не хочет усложнять свою личную жизнь.

