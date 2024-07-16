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17:31, 16 июля 2024Мир

Финляндия разъяснила новый порядок выдворения беженцев

Погранохрана Финляндии разъяснила новый порядок выдворения беженцев

Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva / Reuters

Согласно принятому в Финляндии закону о выдворении беженцев на границе, решение о выдворении будет приниматься пограничником в кратчайшие сроки, а беженцу будет предписано вернуться в страну, из которой он прибыл. Новый порядок выдворения из страны разъяснила руководитель отдела по связям с общественностью пограничной охраны Финляндии Пяйви Каасинен, сообщает РИА Новости.

«Решение о применении данного закона принимается правительством, если правительство и президент республики установят наличие оснований для его применения. На основании этого решения лицу, являющемуся инструментом влияния, будет запрещен въезд в страну», — заявила она.

Отмечается, что пограничник, прошедший соответствующую подготовку, будет оценивать, подпадает ли беженец под указанные в законе исключения, к которым относятся дети, инвалиды и лица, находящиеся в особо уязвимом положении. Эти лица имеют право подать заявление об убежище.

По словам Каасинен, если лицо не подпадает под исключительные категории, оно будет выдворено из Финляндии в страну, из которой оно прибыло, несмотря на наличие заявления о предоставлении международной защиты.

Хельсинки еще предстоит решить, ограничивать ли прием заявлений об убежище на определенном участке границы. В свою очередь, закон «О временных мерах по борьбе с инструментальной миграцией» вступит в силу 22 июля.

Ранее стали известны сроки постройки забора на границе России и Финляндии. Уточняется, что строительство пограничных заграждений завершится в 2026 году.

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      Виктория Кондратьева
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