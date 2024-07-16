Лавров высказался об унижении Германии из-за одного решения

Лавров назвал унижением решение Германии разместить дальнобойные ракеты США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал унижением решение Германии разместить на своей территории дальнобойные ракеты США. Об этом он заявил на заседании Совета безопасности (СБ) ООН, передает РИА Новости.

«Мы видим еще одно унижение Германии, чье правительство беспрекословно подчинилось решению США о размещении на немецкой территории американских наземных ракет средней дальности», — сказал глава МИД России.

Ранее сообщалось, что США начнут развертывание дальнобойного оружия в Германии в 2026 году, чтобы продемонстрировать странам Европы приверженность Вашингтона НАТО. Американская сторона планирует включить туда SM-6, Tomahawk и гиперзвуковое оружие.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предупредил, что от Москвы последует военный ответ на размещение американских дальнобойных ракет в Германии. Дипломат также назвал планы Пентагона одним из звеньев эскалации.