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06:31, 16 июля 2024Наука и техника

Летчик назвал преимущество бомб ФАБ-3000 с УМПК

Летчик ВКС: производство ФАБ-3000 с УМПК дешевле выпуска ракет

Фото: РИА Новости

Производство фугасных авиабомб ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) требует меньше времени и средств, чем выпуск ракет. Преимущество планирующих бомб назвал летчик Воздушно-космических сил (ВКС) России в эфире телеканала «Россия-24».

«Бомба — она планирует, у нее нет своего двигателя. Она опирается только на свои крылья, скажем так. То есть чем с большей высоты и чем быстрее вы ее сбросите, тем она дальше улетит. Это, самое главное, дешево и быстро, в десятки раз быстрее и дешевле, чем цикл производства ракет. Поэтому, конечно, это все переламывает. И радует то, что мы научились делать их в больших количествах. И это неизбежно влияет на ход войны», — сказал он.

УМПК, которым оснащают стандартные бомбы, превращает свободнопадающие боеприпасы в высокоточные. Бомба ФАБ-3000 содержит 1,2 тонны взрывчатого вещества.

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В марте в Минобороны России сообщили, что российское предприятие начало массовое производство ФАБ-3000. Также в стране многократно увеличили выпуск ФАБ-500 и вдвое увеличили производство ФАБ-1500.

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      Даниил Иринин
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