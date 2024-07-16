Мосгорсуд отказался освободить главу WorldSkills Russia Уразова

Мосгорсуд оставил под стражей главу WorldSkills Russia Уразова по делу об афере

Мосгорсуд оставил под стражей гендиректора АНО «Агентство развития профессионального мастерства» (WorldSkills Russia) Роберта Уразова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Тем самым было отказано в удовлетворении жалобы на постановление Замоскворецкого суда столицы от 21 июня, который отправил его в СИЗО.

Уразова и административного директора Данира Мухаметзянова, обвиняемых в аферах, арестовали до 18 августа. По версии следствия, они передавали в Роструд ложные сведения о заключаемых срочных договорах с целью личного обогащения.

Финансовая проверка Агентства развития профессий и навыков выявила претензии по субсидиям, выделенным Минпросвещения на сумму свыше 300 миллионов рублей. О задержании топ-менеджеров агентства стало известно поздним вечером 20 июня.

WorldSkills — международные соревнования профессионального мастерства, Россия является их участником с 2012 года. В марте 2022 года WorldSkills International приостановила членство РФ, однако в стране продолжались внутренние турниры под эгидой WorldSkills Russia или АНО «Агентство развития профессионального мастерства», созданного в 2020 году.