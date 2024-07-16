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14:49, 16 июля 2024Силовые структуры

Мосгорсуд отказался освободить главу WorldSkills Russia Уразова

Мосгорсуд оставил под стражей главу WorldSkills Russia Уразова по делу об афере

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Мосгорсуд оставил под стражей гендиректора АНО «Агентство развития профессионального мастерства» (WorldSkills Russia) Роберта Уразова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Тем самым было отказано в удовлетворении жалобы на постановление Замоскворецкого суда столицы от 21 июня, который отправил его в СИЗО.

Уразова и административного директора Данира Мухаметзянова, обвиняемых в аферах, арестовали до 18 августа. По версии следствия, они передавали в Роструд ложные сведения о заключаемых срочных договорах с целью личного обогащения.

Финансовая проверка Агентства развития профессий и навыков выявила претензии по субсидиям, выделенным Минпросвещения на сумму свыше 300 миллионов рублей. О задержании топ-менеджеров агентства стало известно поздним вечером 20 июня.

WorldSkills — международные соревнования профессионального мастерства, Россия является их участником с 2012 года. В марте 2022 года WorldSkills International приостановила членство РФ, однако в стране продолжались внутренние турниры под эгидой WorldSkills Russia или АНО «Агентство развития профессионального мастерства», созданного в 2020 году.

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      Любовь Ширижик
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