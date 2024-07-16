На подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка из тысячи машин

На подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка из 1,2 тысячи машин

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани образовалась пробка из более чем тысячи машин. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

По данным на 10 утра по московскому времени, в очереди скопились 1,2 тысячи транспортных средств. Уточняется, что время ожидания составляет более трех часов. «Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — говорится в сообщении.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что нет необходимости вводить ограничения для отдыхающих в курортном регионе туристов на фоне ракетных атак Вооруженных сил Украины. Высокопоставленный чиновник отметил, что киевские власти только и ждут, чтобы жизнь россиян ухудшилась.

