Назван увеличивающий риск развития болезни Паркинсона фактор

The Sun: у тревожных людей болезнь Паркинсона может развиваться в два раза чаще

У тревожных людей старше 50 лет болезнь Паркинсона может развиваться в два раза чаще, чем у остальных. Фактор, увеличивающий риск появления этого заболевания, назвало издание The Sun со ссылкой на исследования.

Ученые выяснили, что тревожное расстройство в зрелом возрасте — один из рисков развития болезни Паркинсона. У людей с тревогой также могут быть депрессия, нарушение сна, усталость, когнитивные нарушения, низкое давление, тремор, слабость в конечностях, нарушение равновесия и запоры.

В материале также отмечается, что ежегодно болезнь Паркинсона диагностируют у 10 миллионов человек по всему миру. По прогнозам исследователей, к 2040 году эта цифра вырастет до 14,2 миллиона человек.

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