Российские банки предупредили о неготовности к электронным повесткам

РБК: банки жалуются на невозможность выполнять закон об электронных повестках

Закон об электронных повестках, который с 1 ноября этого года обязывает отказывать в кредитах уклонистам от призыва в армию, до сих пор ставит банки в тупик. Национальный совет финансового рынка (НСФР, объединяет крупные банки) предупредил, что финансовые организации до сих пор не знают, как его исполнять, передает РБК.

В письмах главе Центробанка Эльвире Набиуллиной и вице-премьеру Дмитрию Григоренко организация указывает, что несмотря на близость сроков запуска электронного реестра призывников и военнообязанных, порядок взаимодействия участников рынка с Минобороны не прописан. Другими словами, банки не понимают, как они должны узнавать, что клиент попал в черный список, и принимать меры.