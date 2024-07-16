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21:59, 16 июля 2024Бывший СССР

Порошенко раскритиковал власти Украины

Порошенко раскритиковал власти Украины из-за тяжелой ситуации в энергетике
Петр Порошенко

Петр Порошенко. Фото: РИА Новости

Власти Украины не принимают никаких мер для восстановления электрогенерации, несмотря на ее острую нехватку в жаркие дни, заявил бывший президент страны Петр Порошенко. Его выступление в Верховной Раде доступно на YouTube-канале «Прямой».

«Я хочу вас проинформировать, что шесть недель назад мы требовали, чтобы немедленно был внесен в Верховную Раду закон — снятие пошлин и налогов с государственных закупок всех необходимых компонентов И у меня вопрос: "А где солнечные батареи? Где аккумуляторы, где, где, где?"» — заявил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию с энергетикой проблемой номер один в стране. По его словам, чтобы ее решить, нужно сначала установить новые системы противовоздушной обороны.

12 июля стало известно, что жители Каменского в Днепропетровской области протестуют против длительных отключений света. Митингующие вышли к зданию украинского энергохолдинга Донбасской топливно-энергетической компании, заявляя, что у них нет света по 17 часов в сутки.

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      Марина Совина
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