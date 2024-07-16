Промес захотел вернуться в «Спартак», чтобы его не экстрадировали в Нидерланды

Футболист Квинси Промес захотел вернуться в «Спартак». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам друзей спортсмена, у него случилась депрессия после того, как красно-белые разорвали с ним контракт 1 июля. Промес рассчитывает на возвращение в российский клуб, потому что в таком случае его не экстрадируют в Нидерланды.

Футболист выложил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) нарезку видео с лучшими моментами в «Спартаке». Отмечается, что таким образом он хочет надавить на руководство клуба. При этом в команде на данный момент не готовы говорить о контракте.

29 февраля Промеса задержали на погранконтроле в аэропорту Дубая за то, что он попал в аварию и покинул место происшествия. Спустя две недели футболиста арестовали по запросу прокуратуры Нидерландов для возможной дальнейшей экстрадиции. В настоящее время он остается в ОАЭ.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.

